L'annonce troublante de Mbappé sur sa retraite, il va tout plaquer ?

Axel Cornic

Dans un long entretien accordé au Parisien, Kylian Mbappé a abordé les dossiers chauds avant le début de la trêve internationale. L’attaquant du Real Madrid évoque notamment un possible départ de l’équipe de France, comme a pu le faire son ancien coéquipier Antoine Griezmann.

Depuis la dernière Coupe du monde, les relations entre Kylian Mbappé et l’équipe de France ont été houleuses. Le pic a été atteint à l’automne dernier, avec notamment son escapade polémique à Stockholm. Mais l’ancien capitaine de Didier Deschamps est enfin de retour, pour les quarts de finale de Ligue des Nations face à la Croatie.

«Deschamps a un problème avec les Algériens» : La grave accusation

➡️ https://t.co/WlJjDUXhM7 pic.twitter.com/gqcjncwo1N — le10sport (@le10sport) March 17, 2025

« Je vais essayer de continuer jusqu’à ce que je ne puisse plus »

Et avant de débuter ce nouveau chapitre avec les Bleus, l’attaquant du Real Madrid a livré une longue interview au Parisien. Il parle notamment de sa possible fin avec l’équipe de France, rebondissant sur une question concernant le départ d’Antoine Griezmann. « Lui a décidé d’arrêter, moi je vais essayer de continuer jusqu’à ce que je ne puisse plus. Et on verra jusqu’où ça me mènera » a expliqué Kylian Mbappé.

« J’ai toujours dit que mon objectif était de gagner une autre Coupe du monde »

« Une retraite internationale ? Non, j’essaye juste déjà de me projeter pour la Coupe du monde 2026, c’est ce que je veux gagner » a assuré Kylian Mbappé, se fixant un objectif ambitieux. « J’ai toujours dit que mon objectif était de gagner une autre Coupe du monde, le reste je n’y pense pas trop. Toutes mes préoccupations et mes attentes sont tournées vers 2026 et la Coupe du monde aux États-Unis ».