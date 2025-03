Al-Khelaïfi - PSG : Le tacle envoyé à Rabiot !

La rédaction

Lors du Classique PSG-OM, des banderoles insultantes visant Adrien Rabiot et son père décédé ont défiguré les tribunes. Choqué, Rabiot a réagi sur Instagram, exprimant sa colère et annonçant une plainte. En réponse, Nasser Al-Khelaïfi a choisi de ne pas réagir, privilégiant "l'élégance" et réaffirmant la position du PSG contre de tels comportements.

Le PSG recevait l’OM ce dimanche, et si un accueil houleux était attendu à l’encontre d’Adrien Rabiot, les supporters parisiens ont dépassé les limites. Des banderoles insultantes, visant le père du joueur décédé, ont été aperçues lors du dernier Classique :

«Loyauté pour les hommes, trahison pour les putes, telle mère, tel fils. Véro, lequel est son vrai père ? Déhu, Fiorèse, Cana ou Heinze ?» pouvait-on lire dans les tribunes du Parc des Princes.

Rabiot va porter plainte

Ces banderoles ont évidemment fait réagir le clan Rabiot. Le joueur de l’OM a notamment déploré sur Instagram :

«Insulter une mère, et un père décédé… Tout se paye un jour. Vous ne l’emporterez pas au paradis. Croyez-moi. Nasser (Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale), tu peux avoir tout l’argent du monde et même plus, la classe ça ne s’achète pas.»

Tandis que Véronique Rabiot, la mère du joueur, a annoncé porter plainte.

NAK ne veut pas répondre

Mais le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, ne souhaite pas répondre. D’après les informations de RMC Sport, le dirigeant qatari «joue la carte de l’élégance» et refuse de répondre au tacle de Rabiot. Le club s’était d’ailleurs défendu dans un communiqué :

«Le Club condamne fermement toute initiative portant atteinte à la dignité et appelle l’ensemble des acteurs à adopter la même position, afin de garantir des tribunes exemplaires, sereines et respectueuses (…) On est allés au bout de cette campagne, on a fait le maximum pour que ces événements n’aient pas lieu.»