Real Madrid : Il annonce son grand retour !

Alexis Brunet

Depuis quelques mois, le Real Madrid fait face à de gros problèmes en défense. Il faut dire que le club espagnol a notamment perdu Dani Carvajal qui s’est blessé plus tôt dans la saison et qui ne reviendra pas avant l’année prochaine normalement. Toutefois, la rééducation du latéral semble bien se passer et ce dernier a annoncé ce lundi son retour à l’entraînement.

Cet hiver, de nombreux observateurs pensaient que le Real Madrid allait être actif lors du mercato. En effet, depuis le début de la saison, les Madrilènes ont des problèmes en défense. De nombreux joueurs manquent à l’appel, à commencer par Dani Carvajal, qui est blessé depuis de longs mois.

🤍 Dani Carvajal on IG: "What I've been missing you!" pic.twitter.com/GayA4yqX7V — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 17, 2025

Carvajal est de retour à l’entraînement

Depuis le 10 octobre dernier, Dani Carvajal est malheureusement écarté des terrains. Lors de la rencontre face à Villarreal, le défenseur du Real Madrid avait été victime d’une rupture des ligaments croisés, qui avait mis fin à sa saison. L’Espagnol a par la suite commencé sa rééducation et il vient d’ailleurs de franchir une étape. En effet, ce lundi matin, le champion d’Europe a partagé une story sur son compte Instagram pour informer ses fans qu’il avait fait son retour à l’entraînement.

Le Real Madrid ne devrait pas prendre de risque avec Carvajal

Dani Carvajal a donc fait son retour à l’entraînement, mais il est difficile d’imaginer le défenseur faire son retour en match officiel avant la fin de la saison. Par rapport à son âge (33 ans), mais aussi à la gravité de la blessure, le Real Madrid ne devrait pas prendre de risque avec son latéral et il devrait revenir définitivement la saison prochaine.