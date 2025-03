PSG - Désiré Doué : Grande annonce pour son avenir !

Alexis Brunet

Depuis quelques mois, Désiré Doué réalise des performances de haut niveau au PSG, ce qui lui a d’ailleurs permis d’être convoqué par Didier Deschamps en équipe de France. Le Parisien semble avoir un potentiel très élevé et, selon Bertrand Latour, il pourrait donc faire encore beaucoup mieux dans les années à venir.

L’été dernier, le PSG avait décidé de se servir en Ligue 1 pour renforcer son secteur offensif. Le club de la capitale avait fait affaire avec le Stade Rennais pour faire venir Désiré Doué. Le milieu offensif réalisait de belles choses en Bretagne et il a réussi à confirmer ces belles promesses à Paris.

Doué impressionne au PSG

Face à Liverpool lors du huitième de finale retour, Désiré Doué n’était pas titulaire, mais il est entré en jeu en fin de match. Le temps pour lui d’impressionner de nombreux observateurs éblouis par le talent du joueur du PSG, qui n’a pas cessé de provoquer et de réaliser de jolis gestes. C’est d’ailleurs lui qui a inscrit le tir au but qui a qualifié Paris, et sa célébration a fait le tour du monde.

« Il est amené à aller très haut »

Désiré Doué collectionne les bonnes performances dernièrement au PSG et cela n’a pas échappé à un homme, Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France a décidé d’appeler pour la première fois le Parisien pour les quarts de finale de la Ligue des nations contre la Croatie. On aura donc l’occasion prochainement de voir ce que donne le joueur de 19 ans avec les Bleus et s’il arrive à se montrer au niveau. Selon Bertrand Latour, qui s’est exprimé lors du CFC, cela ne devrait pas poser de problème tant Doué est promis à un magnifique avenir. « Il met à profit chaque minute offerte depuis de nombreux mois. Depuis cette entrée contre Salzbourg, il est un joueur différent, métamorphosé. Sa progression me surprend agréablement et je pense qu’il est amené à aller très haut. De manière générale, il faut avoir des réserves sur les joueurs qui sont en pleine éclosion, car c’est dur d’enchaîner, mais quand vous le faites avec le PSG, qui est le club le plus exposé, avec la pression... »