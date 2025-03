«S’ils veulent des cours sur la mafia…» : Clashé, Riolo se paye un rappeur !

Thomas Bourseau

Daniel Riolo ne s’est pas fait prier pour réagir au live enflammé de SDM dimanche soir au Parc des princes avant PSG - OM (3-1). Le rappeur issu de région parisienne a performé Dolce Camara dans lequel il s’en prend à Riolo en expliquant être « Bg comme Liotta ». L’occasion pour l’éditorialiste de RMC de lui faire une petite leçon sur la mafia.

Au Parc des princes dimanche, le PSG a poursuivi sa série d’invincibilité en Ligue 1 et sa bonne dynamique de la semaine après son succès à Anfield en 1/8ème de finale de Ligue des champions (1-0 et 4-1 aux tirs au buts). A l’occasion de la réception de l’OM, les hommes de Luis Enrique se sont offerts l’équipe de Roberto De Zerbi (3-1) et ont donc fait un carton plein contre l’Olympique de Marseille cette saison (6-1) lors de leurs deux confrontations en championnat.

«J’arrive en affranchi, BG comme Liotta»

Avant la rencontre, le diffuseur principal de la Ligue 1 qu’est DAZN avait invité SDM pour une performance. Le rappeur natif de Meudon et supporter du Paris Saint-Germain a fait chanter le Parc sur Dolce Camara, son featuring avec Booba sur l’album Ad vitam æternam, sur la phase « La mère à Riolo, le père à Riolo, j’arrive en affranchi, BG comme Liotta ». Ce qui n’ pas manqué de faire réagir l’éditorialiste de RMC.

«Ce qu’il imagine être un vrai gangster, Ray Liotta est quand même un mec qui trahi tout le monde»

Pendant l’After Foot de dimanche soir, Daniel Riolo s’est permis d’inviter SDM dans l’émission en reconnaissant bien aimer l’artiste et la chanson, en lui faisant un petit cours sur la mafia et le film des Affranchis dans lequel Ray Liotta jouait. « Après, la chanson je l’aime bien. Je trouve que c’est un bon rappeur en plus. Booba n’a pas parlé de moi ? Pas encore, pas encore. Booba est sur ce morceau là précisément. Et juste, il fait référence à Ray Liotta et le film : Les Affranchis. Les rappeurs, soient ils ne comprennent pas les films, soient ils leur manquent un élément, mais Ray Liotta est un repenti. Je trouve que dans leurs valeurs et ce qu’il imagine être un vrai gangster, Ray Liotta est quand même un mec qui trahi tout le monde, c’est un repenti. S’ils veulent des cours sur la mafia, parce que ça les fascinent autant, je suis à leur service. Parce que malheureusement, c’est quelque chose que je connais très bien ».