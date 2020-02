Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une demande de Leonardo à Florentino Pérez dans le dossier Mbappé ?

Publié le 21 février 2020 à 16h45 par La rédaction

Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid l’été prochain si le club merengue accepte une condition de Leonardo. Le directeur sportif du PSG voudrait que Thibaut Courtois soit inclus dans la balance.

Comme pour tous les étés, le prochain mercato du PSG risque d’être très mouvementé. Icardi va-t-il rester ? Où partiront Cavani et Thiago Silva ? Le dossier principal du PSG pourrait être Kylian Mbappé. Le contrat de la pépite de Bondy prendra fin le 30 juin 2022. Le Real Madrid, intéressé de longue date, serait prêt à poser sur la table près de 350M€ afin de faire craquer les dirigeants parisiens pour lâcher leur numéro 7. Mais du côté du PSG, on aurait fixé certaines conditions à cette opération XXL.

Courtois pour débloquer les négociations ?