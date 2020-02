Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les grandes manoeuvres lancées pour Sandro Tonali ?

Publié le 21 février 2020 à 13h45 par A.D.

Leonardo serait en concurrence avec la Juventus pour Sandro Tonali. Afin de devancer la concurrence, la Vieille Dame serait passée à la vitesse supérieure pour le milieu de terrain de Brescia.

La Juventus n’en démordrait pas pour Sandro Tonali. Très performant sous les couleurs de Brescia, le milieu de terrain de 19 ans aurait tapé dans l’oeil du PSG et de la Juve. Pour renforcer l’entre jeu de Thomas Tuchel, Leonardo voudrait miser sur le jeune international italien. Toutefois, les Bianconeri feraient tout leur possible pour devancer le directeur sportif du PSG.

Sarri ne lâcherait rien pour Sandro Tonali ?