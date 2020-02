Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Sandro Tonali ?

Publié le 16 février 2020 à 19h15 par A.D.

Leonardo bataillerait avec la Juventus et l’Inter pour Sandro Tonali. Les Bianconeri de Maurizio Sarri s’activeraient en coulisses pour mener à bien ce dossier.

Maurizio Sarri serait en action pour Sandro Tonali. Pour renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel, Leonardo voudrait piocher à Brescia. Alors qu’il fait le plus grand bonheur des Rondinelle , Sandro Tonali aurait tapé dans l’œil du directeur sportif du PSG. La pépite de 19 ans aurait également la côte en Italie, puisque l’Inter et la Juventus souhaiteraient également s’attacher ses services. Et comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité à la fin du mois de décembre, c’est vers l’une de ces deux destinations que Sandro Tonali souhaite se tourner. D'ailleurs, la Juve aurait déjà bougé ses pions pour devancer ses concurrents.

Sarri serait passé à la vitesse supérieure pour Tonali