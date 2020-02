Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce gros appel du pied lancé à la nouvelle sensation de Zidane !

Publié le 16 février 2020 à 17h30 par J.-G.D.

Désormais entraîneur de Peñarol, Diego Forlan milite pour le retour de Federico Valverde, milieu de terrain du Real Madrid, afin d’y terminer sa carrière.

Arrivé en 2017 au Real Madrid, Federico Valverde aura réussi à trouver sa place dans la Casa Blanca . Le milieu de 21 ans enchaîne les titularisations cette saison et semble donner entière satisfaction à Zinedine Zidane. Sous contrat avec les Merengue jusqu'en 2025, l'international uruguayen s'inscrit donc sur la durée au Real Madrid. Mais de quoi sera fait son avenir dans quelques années ? Diego Forlan, ex-attaquant de l'Atlético de Madrid et désormais coach de Peñarol, premier club de Valverde, a déjà une petite idée derrière la tête.

« Aimerais-je qu’il termine sa carrière à Peñarol ? Bien sûr, il a grandi ici »