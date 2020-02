Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mino Raiola au cœur d’un énorme plan pour l’avenir de Paul Pogba !

Publié le 16 février 2020 à 13h00 par H.G.

Alors que l’avenir de Paul Pogba à Manchester United est plus incertain que jamais, la Juventus aurait un plan bien précis pour arracher la signature du Français en misant sur sa bonne entente avec Mino Raiola.

Sur le départ de Manchester United l’été dernier, Paul Pogba n’a finalement pas quitté les Red Devils . Cependant, la saison actuelle pourrait bien être la dernière de l’international français en Angleterre. En effet, dans une situation très compliquée chez les pensionnaires d’Old Trafford, le milieu de 26 ans serait suivi avec insistance par la Juventus, qui rêverait de le faire revenir quatre ans après son départ, tandis que le Real Madrid garderait toujours un œil sur lui et que le PSG pourrait également tenter sa chance. Toutefois, les Bianconeri semblent être les plus avancés sur le dossier pour l’heure, et les dirigeants turinois auraient tout prévu pour être en bon terme avec Mino Raiola, l’agent de Paul Pogba, afin que celui-ci facilite le départ de son client vers la Juventus l’été prochain.

La Juve prête à recruter Gravenberch pour avoir Raiola dans la poche