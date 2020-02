Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse concurrence à prévoir pour ce successeur de Sergio Ramos ?

Publié le 16 février 2020 à 12h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid aurait coché le nom de Mohammed Salisu pour assurer l’avenir de sa défense centrale, le dossier ne devrait pas s’annoncer si simple pour les Madrilènes au regard de la forte concurrence qui se profilerait.

Agé de 33 ans, Sergio Ramos n’incarne plus l’avenir au Real Madrid et se rapproche doucement de la fin de sa carrière. Pour l’heure, le défenseur espagnol serait en négociation avec ses dirigeants pour prolonger son contrat qui s’achèvera en juin 2021, mais le club madrilène commencerait d’ores et déjà à travailler sur sa succession. Dans cette perspective, la presse espagnole a annoncé cette semaine que le Real Madrid aurait coché le nom de Mohammed Salisu (20 ans), qui s’est illustré comme l’une des grandes révélations de la saison en Liga du côté du Real Valladolid. Cependant, les Merengue ne seraient pas les seuls à suivre cette piste…

L’Atletico de Madrid et des clubs anglais intéressés par Salisu