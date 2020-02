Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ronaldo sollicité pour une possible recrue de Zidane ?

Publié le 14 février 2020 à 14h00 par La rédaction

Après avoir dynamité le dernier mercato estival, le Real Madrid pourrait encore frapper fort lors de la prochaine période de transferts. Et visiblement, Ronaldo pourrait bien jouer un rôle majeur pour une possible recrue de Zinedine Zidane...

Formé au Real Madrid, Nacho Fernández pourrait quitter la Maison Blanche cet été. Le défenseur espagnol a de moins en moins de temps de jeu depuis le retour de Zinedine Zidane. Pour le remplacer, le coach français aurait décidé de s’attacher rapidement les services de Mohammed Salisu, défenseur du Real Valladolid. Les performances du défenseur ghanéen auraient tapé dans l'oeil de l'entraîneur merengue. D'ailleurs, la direction du Real Madrid serait même déjà passée à l'action pour le défenseur de 20 ans.

Madrid s'attaque à Salisu !