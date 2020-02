Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers une concurrence XXL pour le successeur de Sergio Ramos ?

Publié le 14 février 2020 à 0h00 par La rédaction

Le Real Madrid suivrait avec attention les prestations de Mohammed Salisu qui brille avec le Real Valladolid. Mais le club madrilène pourrait faire face à une lourde concurrence sur ce dossier.

Le Real Madrid préparerait la succession de Sergio Ramos. Et pour remplacer le joueur âgé de 34 ans, les dirigeants madrilènes auraient ciblé Mohammed Salisu. Agé de 20 ans, le joueur ghanéen brille sous le maillot du Real Valladolid. Le Real Madrid pourrait frapper un grand coup d’autant plus que la clause libératoire du défenseur, sous contrat jusqu'en juin 2022, s’élèverait à seulement 12M€. Mais le club merengue pourrait avoir fort à faire sur ce dossier

Une concurrence XXL pour le Real Madrid sur le dossier Salisu