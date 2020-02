Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait une nouvelle piste pour oublier Sergio Ramos !

Publié le 12 février 2020 à 15h00 par La rédaction

Auteur d’une excellente première moitié de saison avec Valladolid, Mohammed Salisu serait sur les tablettes de Zinedine Zidane. Mais plusieurs clubs espéreraient doubler le Real Madrid sur ce dossier.

Sergio Ramos aura 34 ans en mars prochain, et la question de sa succession devrait commencer à se poser au sein du Real Madrid. Toujours prévoyant, Zinedine Zidane aurait le nom de Mohammed Salisu à en croire les révélations du quotidien As ce mercredi. Le Bénino-ghanéen réalise une excellente saison sous les couleurs de Valladolid et devrait voir plusieurs cadors européens se positionner sur lui l'été prochain.

Pour Salisu, c’est 12M€

Un facteur pourrait faciliter le transfert de Mohammed Salisu au Real Madrid selon le quotidien madrilène. Il s'agit de la bonne entente entre Ronaldo Nazario, le président de Valladolid, et Florentino Pérez alors que le défenseur posséderait une option d’achat accessible de 12M€. Cependant il faudra toutefois se méfier car l’Atlético Madrid aurait déjà entamé les contacts avec l’entourage du joueur tandis que Manchester United serait également intéressé par Salisu.