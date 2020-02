Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle désillusion pour Leonardo pour le successeur de Tuchel ?

Publié le 12 février 2020 à 14h45 par Th.B.

Appréciant le profil de Massimiliano Allegri, Leonardo se serait entretenu avec l’entraîneur italien alors que Thomas Tuchel pourrait être remercié en fin de saison. Cependant, Allegri pourrait faire faux bond au PSG. Explications.

Ces derniers jours, le journaliste de RMC Sport Mohamed Bouhafsi révélait sur le plateau de Breaking Foot que Leonardo aurait d’ores et déjà prévu de licencier Thomas Tuchel en cas de nouvel échec de l’entraîneur en Ligue des champions. Et comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité courant décembre, le directeur sportif du PSG a noué les premiers contacts avec Massimiliano Allegri pour remplacer Tuchel si la collaboration entre l’Allemand et le PSG touchait à sa fin l’été prochain. Néanmoins, les dirigeants du PSG ne seraient pas bien placés dans la course à la signature d’Allegri.

Allegri aurait déjà un accord avec… un club de Premier League !