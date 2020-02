Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à un gros danger pour cette star de Zidane ?

Publié le 12 février 2020 à 10h15 par B.C.

Pour renforcer le flanc gauche de la défense, le PSG serait prêt à miser sur Marcelo. Cependant, Leonardo ne serait pas le seul à vouloir récupérer le latéral gauche du Real Madrid.

Alors que Layvin Kurzawa pourrait quitter le PSG l’été prochain, Leonardo s’activerait pour dénicher un nouveau latéral gauche. Selon les informations divulguées par OK Diario plus tôt dans l’année, Leonardo serait prêt à miser sur Marcelo, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Real Madrid mais qui ne devrait pas être retenu par Florentino Pérez s’il désire quitter la capitale espagnole. Et cette option serait à prendre en considération puisque l’international brésilien serait frustré de son faible temps de jeu au Real Madrid. Une aubaine pour le PSG, mais le club parisien n’est pas le seul sur le coup.

Le PSG n’est pas seul sur Marcelo