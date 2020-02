Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée d’une star du Real Madrid facilitée par Zidane ?

Publié le 11 février 2020 à 22h45 par B.C.

Alors que le PSG suivrait de près la situation de Marcelo au Real Madrid, son faible temps de jeu chez les Merengue pourrait amener le Brésilien à claquer la porte à l’issue de la saison.

Il devrait y avoir du mouvement au PSG au cours du prochain mercato estival. En effet, plusieurs joueurs sont en fin de contrat et devraient quitter le club de la capitale à l’issue de la saison, à l’image de Layvin Kurzawa. Il faudra donc recruter un nouveau latéral gauche si l’ancien Monégasque plie bagage, et Leonardo aurait coché le nom d’un gros nom du Real Madrid. D’après les informations d’ OK Diario , Marcelo aurait d’ores et déjà reçu une proposition en provenance du PSG, et celle-ci pourrait faire mouche.

Marcelo en aurait assez des choix de Zidane