Mercato - PSG : Mbappé aurait pris une décision colossale pour son avenir !

Publié le 12 février 2020 à 1h15 par B.C.

Après trois années au PSG, Kylian Mbappé refuserait de prolonger son contrat avec le club de la capitale afin de rejoindre le Real Madrid.

Le récent accrochage entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé a relancé l’incertitude qui plane sur l’avenir de l’international français, rêve absolu de Florentino Pérez. Le président du Real Madrid ne lâcherait pas l’attaquant du PSG et serait prêt à lancer son offensive dès l’été prochain afin d’en faire sa nouvelle star. Sous contrat jusqu’en 2022, Kylian Mbappé serait assez enthousiaste à l’idée de rejoindre Zinedine Zidane du côté du Santiago Bernabeu selon plusieurs médias espagnols, et le PSG en aurait déjà conscience.

Mbappé ne voudrait pas prolonger avec le PSG et attendrait le Real Madrid