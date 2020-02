Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une piste de Zidane relancée par une offre à 80M€ ?

Publié le 12 février 2020 à 12h30 par La rédaction

Apprécié par Zinedine Zidane, Jack Grealish serait également la piste prioritaire de Ole Gunnar Solskjær pour le prochain mercato. Et Manchester United serait prêt à investir une somme énorme sur l’Anglais.

Révélation de cette saison avec Aston Villa, Jack Grealish serait très apprécié par Zinedine Zidane au Real Madrid. Malgré la 17ème place d’Aston Villa en Premier League, l’Anglais a déjà inscrit neuf buts et sept passes décisives toutes compétitions confondues. Le milieu offensif avait également été annoncé dans le viseur du Barça mais le club blaugrana devrait se pencher sur des dossiers moins onéreux et plus proches de ses besoins lors du prochain mercato.

Ole Gunnar Solskjaer serait prêt à investir plus de 80M€