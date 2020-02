Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un danger se précise pour cette piste de Zidane !

Publié le 10 février 2020 à 7h00 par Th.B.

Figurant dans la liste des potentielles recrues du Real Madrid, Jack Grealish devrait faire faux fond au club merengue alors que Manchester United ferait de lui sa priorité absolue.

En marge du prochain mercato estival, le Real Madrid scruterait le marché des transferts et regarderait du côté de la Premier League. Milieu de terrain d’Aston Villa, Jack Grealish (24 ans) aurait tapé dans l’œil de la section sportive madrilène. Cependant, un transfert de l’Anglais à la Casa Blanca serait d’ores et déjà une option écartée par le joueur et son entourage. C’est en effet ce que le Daily Telegraph a révélé ces dernières heures, assurant que seul un départ pour rejoindre un cador de Premier League était envisageable.

Manchester United miserait tout sur Grealish !