Mercato - Real Madrid : Cette grande sortie sur l'intégration d'Hazard...

Publié le 13 février 2020 à 23h30 par La rédaction

Sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez s’est prononcé sur l’adaptation d’Eden Hazard au Real Madrid. Et pour le technicien, l’attaquant est désormais pleinement intégré au sien du groupe merengue.

Eden Hazard a été la recrue phare du Real Madrid lors du dernier mercato estival. Recruté contre un chèque de 100M€, le Belge n’a pourtant pas connu des débuts rêvés au sein du club merengue . Critiqué pour son léger surpoids durant l’intersaison, Eden Hazard n’a pas été épargné par les blessures ces derniers mois. Absent en début de saison, le joueur de 29 ans est éloigné des terrains depuis près de deux mois à cause d’une fêlure au pied. Alors qu’Eden Hazard pourrait faire son grand retour avec le Real Madrid pour affronter le Celta Vigo ce dimanche, Roberto Martinez s’est prononcé sur son arrivée en Espagne.

«Hazard veut triompher et il sait qu'il va triompher»