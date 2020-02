Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Ces révélations sur le grand retour d’Eden Hazard !

Publié le 12 février 2020 à 23h30 par B.C.

Après plus de deux mois d’absence, Eden Hazard pourrait faire son grand retour avec le Real Madrid ce dimanche. Et l’international belge aurait fait le nécessaire pour revenir rapidement au top.

Recrue star du Real Madrid l’été dernier, Eden Hazard a connu une première partie de saison catastrophique dans la capitale espagnole. Au cœur des critiques après avoir pris quelques kilos durant l’intersaison, le Belge a ensuite eu du mal à s’intégrer au championnat espagnol. Et pour ne rien arranger, Eden Hazard s’est blessé à la cheville le 26 novembre dernier, lors du choc face au PSG (2-2). L’attaquant de 29 ans devrait faire son retour dans les prochains jours, et le club madrilène n’aurait aucune inquiétude au sujet de son joueur.

Le Real Madrid serait optimiste pour Hazard