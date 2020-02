Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Zidane prend position pour Marcelo !

Publié le 9 février 2020 à 7h30 par A.C.

Zinedine Zidane a été questionné sur la situation de Marcelo, très critiqué pour ses prestations avec le Real Madrid.

Il y a encore quelques années, Marcelo était considéré comme le meilleur latéral gauche au monde, très loin devant la concurrence. Tout a changé depuis le triplé glané par le Real Madrid en Ligue des Champions et le départ de Zinedine Zidane en 2018. L’international brésilien n’est plus que l’ombre de lui-même et même le retour de Zidane la saison dernière n’a rien changé. Lors de la défaite face à la Real Sociedad en Coupe du Roi (3-4), il a d’ailleurs été le Madrilène le plus critiqué…

« Les critiques à l’encontre de Marcelo me font mal »