Real Madrid - Malaise : Un nouveau problème Gareth Bale ?

Publié le 4 février 2020 à 12h00 par A.C.

Au sein du Real Madrid, on commence sérieusement à en avoir assez du comportement de Gareth Bale.

Décidément, Gareth Bale fait énormément parler de lui en Espagne… mais pas pour ses prestations sur le terrain. Cette saison, le Gallois a marqué trois petits buts en quinze matchs toutes compétitions confondues et sa relation avec Zinedine Zidane serait quasiment inexistante. Le Français n’a en effet jamais semblé être fan de Bale et vu la situation du joueur au sein du Real Madrid, les choses ne semblent pas sur le point de changer.

À Madrid, on en a assez du comportement de Gareth Bale