Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Modric, Marcelo... La fin d'un cycle à Madrid ?

Publié le 1 janvier 2020 à 5h00 par A.C.

Plusieurs cadres du Real Madrid semblent arrivés à la fin d'un cycle et pourraient quitter le club.

On a peut-être vécue une des périodes les plus fastes du Real Madrid. Le triplé en Ligue des Champions est en effet un accomplissement retentissant. Depuis la dernière victoire européenne, les choses se passent pas très bien toutefois. Plusieurs entraineurs se sont cassés les dents et Zinedine Zidane est en train de reconstruire un nouvel effectif, depuis son retour.

Valverde, Hakimi, Camavinga, Mbappé... la nouvelle vague du Real Madrid