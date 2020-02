Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette légende du Barça qui envoie un message clair à Neymar !

Publié le 13 février 2020 à 22h45 par Th.B.

Alors que Neymar serait toujours dans les petits papiers du FC Barcelone et pourrait même être inclus dans une opération XXL avec Antoine Griezmann, Rivaldo a assuré que son compatriote ne devait se concentrer que sur le PSG et sur les échéances à venir.

Pourtant proche de s’engager au FC Barcelone l’été dernier qui avait d’ailleurs rencontré le PSG à plusieurs reprises pour son transfert, Neymar a passé l’été à Paris. Cependant, le Barça n’aurait pas oublié le numéro 10 parisien et songerait même à inclure Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé dans une opération légendaire pour convaincre Leonardo et la direction du PSG. Mais pour Rivaldo, le timing n’est pas bon que Neymar s'interroge sur son avenir.

« Je pense que Neymar ne devrait penser qu’au présent pour le moment »