Mercato - PSG : Griezmann, Dembélé… Une opération XXL du Barça pour Neymar ?

Publié le 12 février 2020 à 8h45 par T.M.

Au FC Barcelone, on n’a clairement pas fermé la porte à un retour de Neymar. Et pour convaincre le PSG, les Catalans seraient prêts à mettre sur pied une énorme opération.

Et si ce n’était que partie remise pour Neymar et le FC Barcelone ? Alors que les deux parties se sont divorcées en 2017, elles ont tout fait pour se retrouver durant le dernier mercato estival. Finalement, faute d’argent, les Blaugrana n’ont pas réussi à répondre aux exigences fixées par Leonardo. Neymar est donc resté au PSG, mais du côté du Barça, la porte est toujours ouverte pour le Brésilien. Et en Catalogne, on se préparerait déjà à revenir à la charge.

Le Barça a un plan