Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un duel XXL avec Guardiola pour cette piste à 111M€ ?

Publié le 14 février 2020 à 12h00 par A.D.

Alors qu’il fait le plus grand bonheur de l’Inter, Lautaro Martinez aurait tapé dans l’oeil du FC Barcelone, du Real Madrid et de Manchester City. Quique Setién et Pep Guardiola auraient eu dernièrement des contacts concrets avec les agents de l’Argentin.

Quique Setién et Pep Guardiola seraient passés à la vitesse supérieure pour Lautaro Martinez. Très performant sous les couleurs de l’Inter, le buteur argentin aurait tapé dans l’oeil de plusieurs écuries européennes, et notamment du FC Barcelone, du Real Madrid et de Manchester City. Toutefois, pour arracher Lautaro Martinez aux Nerazzurri , il faudra débourser la somme folle de 111M€, soit le montant de sa clause libératoire. Un prix qui ne semblerait pas effrayer le Barça et City.

Setién et Guardiola en contacts concrets avec le clan Martinez ?