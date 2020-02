Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Koulibaly relancé par des offensives à 100M€ ?

Publié le 14 février 2020 à 11h15 par A.D.

Manchester United et City pourraient perturber les plans du PSG en ce qui concerne Kalidou Koulibaly. Ole Gunnar Solskjaer et Pep Guardiola auraient tous les deux frappé avec des offres à hauteur de 100M€.

Ole Gunnar Solskjaer et Pep Guardiola ont dégainé pour Kalidou Koulibaly. Pour assurer la succession de Thiago Silva, qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison, Leonardo voudrait se jeter sur le défenseur du Napoli. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait loin d’être seul sur ce dossier. Selon les informations de Calciomercato.com , Manchester United et City pourraient se muer en trouble-fêtes en ce qui concerne Kalidou Koulibaly.

Deux offres de 100M€ pour Kalidou Koulibaly ?