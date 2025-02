Transferts - PSG : Incroyable, Kvaratskhelia déjà contacté par son ancienne équipe ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Napoli est tombé de haut cet hiver. Le club italien n'a rien pu faire face à la volonté de Kvicha Kavaratskhelia de rejoindre le PSG. L'ailier géorgien s'est engagé pour quatre saisons et demi avec la formation de Luis Enrique. Mais à en croire la presse transalpine, Kvara pourrait bien être recontactée par son ancienne équipe au cours de l'année. La raison est assez surprenante.

La seconde tentative était la bonne dans le dossier Kvicha Kvaratskhelia. Après un premier essai l’été dernier, le PSG est parvenu à attirer l’ailier géorgien cet hiver pour 70M€. Un départ inattendu pour le Napoli, qui a ressenti un fort moment de trahison. Mais ces tensions ne devraient pas l’empêcher de contacter à nouveau Kvara. Mais pour pour discuter d’un retour en Serie A.

Kvara contacté par le Napoli ?

Selon le journaliste Emanuel Cammaroto, il n’est pas impossible que le Napoli contacte directement Kvaratskhelia pour lui demander de jouer les intermédiaires avec Victor Osimhen, dont l’avenir paraît de plus en plus flou. « Le Napoli veut comprendre si, via Kvaratskhelia, Osimhen ne veut peut-être pas repenser son avenir » a confié le journaliste.

Le Géorgien va plomber le deal Osimhen ?

Mais là où la situation est cocasse, c’est que le PSG figure parmi les favoris pour accueillir Osimhen. « Le PSG est la solution la plus prévisible d'un point de vue économique, car ils l'avaient déjà mis dans leur viseur avec la fameuse offre de 200 millions que De Laurentiis avait rejetée l'été dernier pour le duo Osimhen-Kvaratskhelia » a confié Cammaroto au cours d’un entretien au Napoli Magazine Live.