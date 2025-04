Messi : La mise à l'écart que personne n'a vu venir !

Amadou Diawara

Depuis son arrivée en MLS lors de l'été 2023, Lionel Messi a un garde du corps personnel qui le suit partout, même sur le terrain. En effet, Yassine Cheuko a réalisé 16 interventions en plein match de l'Inter Miami, alors que des spectateurs ont envahi le terrain pour se rapprocher de la Pulga. Toutefois, la ligue nord-américaine a décidé de mettre fin à la dérogation du Franco-tunisien sur ses pelouses.

En fin de contrat le 30 juin 2023, Lionel Messi a quitté le PSG. En effet, l'international argentin a signé librement et gratuitement à l'Inter Miami.

C'est terminé pour le garde du corps de Messi

Lorsqu'il a migré vers la MLS, Lionel Messi a pris dans ses bagages un certain Yassine Cheuko. Depuis son passage au PSG, le Franco-tunisien est en charge de la protection de la Pulga. Et alors que Leo Messi doit être surveillé de plus près aux Etats-Unis, Yassine Cheuko était posté le long de la ligne de touche pendant les matchs de l'Inter Miami. Un choix judicieux, puisqu'il a multiplié les interventions en plein match lorsque des spectateurs intégrait les pelouses nord-américaines pour se rapprocher de l'ancienne gloire du FC Barcelone. Toutefois, la MLS ne veut plus voir Yassine Cheuko sur les terrains dorénavant.

«Ils ne veulent pas de moi sur le terrain»

« Ils ne veulent pas de moi sur le terrain. Je suis arrivé ici et j'ai commencé en juillet 2023 et jusqu'à maintenant, il y a eu 16 envahisseurs de terrain... donc il y a un vrai problème et rester hors du terrain ne va pas résoudre le problème. Je suis plus que disposé à aider. J'adore la MLS, j'adore la Concacaf… Je ne dis pas que je suis meilleur que quiconque, mais j'ai de l'expérience en Europe, et je savais que ça allait devenir plus grand aux Etats-Unis. Je respecte la décision », a confié Yassine Cheuko, le garde du corps de Lionel Messi, lors d'un entretien accordé à House of Highlights.