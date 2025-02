Mercato - PSG : Kvaratskhelia s’annonce déjà en Allemagne !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG vient de valider son ticket pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, Khvicha Kvaratskhelia affiche de solides ambitions pour la campagne européenne de sa nouvelle équipe. L'attaquant géorgien, qui a signé au club durant le mercato de janvier, semble d'ailleurs persuadé que son équipe a les moyens de se qualifier pour la grande finale qui sera disputée en mai prochain, à Munich en Allemagne.

Déjà vainqueur assez facilement au match aller en Bretagne (3-0), le PSG n'a pas fait de détail pour venir à bout du Stade Brestois mercredi soir en barrage retour de la Ligue des Champions en s'imposant très largement au Parc des Princes (7-0). Khvicha Kvaratskhelia, la grosse recrue à 70M€ du mercato hivernal, en a profité pour inscrire son premier but européen sous le maillot du PSG. Et l'attaquant géorgien affiche de solides ambitions pour la suite...

Rabiot à l'OM : Le PSG prépare sa vengeance ?

➡️ https://t.co/x2sVYt6Tvy pic.twitter.com/w08iPvb7Q8 — le10sport (@le10sport) February 20, 2025

« Tu changes de pays, c’est différent »

Interrogé en zone mixte après la rencontre, Kvaratskhelia s'est d'abord confié sur son intégration au PSG après son gros transfert du mois de janvier : « Je suis très heureux, tout va bien. Il faut du temps, tu changes de pays, c’est différent, ce n’est jamais facile. Mais je pense que tout va dans le bon sens et je travaille dur. Je dois remercier tout le monde pour l’accueil », indique l'ancien joueur de Naples.

« On peut gagner la Ligue des champions »

Et alors que le PSG héritera de Liverpool ou du FC Barcelone au prochain tour, le numéro 7 du PSG refuse d'afficher un choix favori. Mais l'attaquant géorgien estime en revanche que le PSG a tout ce qu'il faut pour se retrouver en Allemagne, le 24 mai prochain, et remporter la finale de la Ligue des Champions : « Il n’y a pas de préférence, peu importe qui arrive. On va essayer d’être prêt contre tout le monde. Ce ne sera pas facile pour eux non plus. Bien sûr qu’on peut gagner la Ligue des champions, tout est possible, il faut juste travailler pour ». Le message est passé pour Kvaratskhelia...