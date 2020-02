Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Décryptage de la phrase choc de Guardiola…

Publié le 14 février 2020 à 4h10 par La rédaction

Pep Guardiola a lâché ces dernières heures une phrase choc selon laquelle il pourrait très bien être licencié prochainement par Manchester City. Décryptage.

Interrogé au micro de Skysports , Pep Guardiola a ouvertement affirmé que la probabilité était réelle qu'il soit remercié en cas d'élimination prochaine en C1 contre le Real : « Si nous ne gagnons pas contre le Real Madrid, le propriétaire ou le directeur sportif viendra me dire : "Ce n'est pas suffisant, nous voulons la Ligue des Champions" et ils me licencieront et je dirai: "D'accord, merci, c'était un plaisir". Si vous ne gagnez pas la Ligue des Champions, c'est un désastre et si vous la gagnez, un succès. Seulement, si c'était vraiment le cas, les plus de cent ans de Manchester City seraient un désastre et ce n'est pas vrai ».

Guardiola ne se voit plus à long terme à City

Comment interpréter le fait que Guardiola évoque aussi ouvertement son départ ? Le fait que le technicien catalan apparaisse aussi détendu sur le sujet laisse deviner qu'il ne se voit plus un avenir à long terme à Manchester City. Autrement, il n'aurait pas parlé aussi clairement. En clair, cette sortie aurait plutôt tendance à confirmer que le coach serait dans l'état d'esprit de quitter Manchester City en fin de saison.