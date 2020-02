Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si le Real Madrid rendait un grand service à Leonardo ?

Publié le 14 février 2020 à 5h30 par T.M.

Pour remplacer Thomas Tuchel, Leonardo pense à Pep Guardiola. Et dans ce dossier, le PSG pourrait bien compter sur un coup de pouce du Real Madrid.

Cette saison, Thomas Tuchel joue gros en Ligue des Champions. En effet, en cas de nouvelle contre-performance, l’Allemand ne devrait pas rester sur le banc du PSG. Et Leonardo semble avoir déjà quelques idées pour remplacer Tuchel. Alors que le profil de Massimiliano Allegri est très apprécié, Le 10 Sport vous avait révélé que le PSG avait également coché le nom de Pep Guardiola. Actuellement à Manchester City, l’Espagnol est sous contrat jusqu’en 2021.

« Si nous ne gagnons pas contre le Real Madrid… »

Le PSG pourrait-il arriver à convaincre Pep Guardiola ? En tout cas, le Real Madrid pourrait aider. En effet, pour Sky Sports, l’entraîneur de Manchester City a annoncé que la rencontre de Ligue des Champions face aux Merengue pourrait être décisive pour son avenir : « Si nous ne gagnons pas contre le Real Madrid, le propriétaire ou le directeur sportif viendra me dire : "Ce n'est pas suffisant, nous voulons la Ligue des Champions" et ils me licencieront et je dirai: "D'accord, merci, c'était un plaisir“ ». Le PSG pourrait donc regarder de très près cette rencontre le Real Madrid et Manchester City…