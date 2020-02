Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : L’énorme révélation de Galtier sur l’intérêt d’Aulas !

Publié le 16 février 2020 à 12h00 par A.M.

Annoncé dans le viseur de l’OL après le départ de Sylvinho, Christophe Galtier a toutefois révélé qu’il n’avait jamais été contacté par Jean-Michel Aulas.

Grâce à son passage à l’AS Saint-Étienne et son travail au LOSC aujourd’hui, Christophe Galtier est un entraîneur très convoité en Ligue 1. Son nom a régulièrement circulé du côté de l’OM et plus récemment à l’OL. En effet, lorsque Sylvinho a été licencié, le nom de l’entraîneur du LOSC a rapidement circulé avant que Rudi Garcia ne soit finalement choisi. Christophe Galtier est d’ailleurs revenu sur l’intérêt des Gones..

«Le président Aulas ne m’a jamais appelé»