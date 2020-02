Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça tout proche de boucler un dossier chaud !

Publié le 16 février 2020 à 17h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aimerait recruter un attaquant pour pallier l’absence sur blessure d’Ousmane Dembélé, le club catalan pourrait voir son souhait se réaliser dans les prochaines heures.

Le FC Barcelone va devoir faire sans Ousmane Dembélé jusqu’en fin de saison. En effet, l’attaquant français a été opéré la semaine dernière après une blessure à la cuisse droite et sera absent pour les six prochains mois de compétition. Face à cette situation délicate, le FC Barcelone a pris la décision de recruter un nouvel attaquant cet hiver en tant que joker médical, mais le club devait avant cela recevoir une autorisation de la Fédération Espagnole. Et bonne nouvelle pour le Barça, ce feu vert de la Fédération serait imminent !

Le Barça veut recruter son attaquant avant le 22 février