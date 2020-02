Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un protégé de Quique Setien lance un appel du pied à un attaquant de Liga !

Publié le 16 février 2020 à 9h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone ciblerait Ángel pour compenser l’absence sur blessure d’Ousmane Dembélé, Junior Firpo n’a pas caché tout le bien qu’il pensait de l’attaquant de Getafe.

Le FC Barcelone va devoir faire sans Ousmane Dembélé jusqu’en fin de saison. En effet, l’international français a été opéré d’une blessure à la cuisse et devra observer une période de repos de six mois. Si cette situation met le Barça dans l’embarras, le club catalan a néanmoins la possibilité de recruter un nouvel attaquant évoluant en Liga en tant que joker médical, et le nom d’Ángel revient avec insistance ces derniers jours dans cette perspective. L’attaquant de Getafe de 32 ans est une valeur sûre du championnat espagnol et s’est même payé le luxe d’inscrire un joli but ce samedi, au Camp Nou, à l’occasion du match des Azulones contre les Blaugrana (2-1). Et à l’issue de la rencontre, Junior Firpo a expliqué qu’il considérait qu’Ángel avait pleinement sa place dans un club comme le FC Barcelone.

« Ángel est l’un des meilleurs attaquants de la Liga »