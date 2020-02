Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'annonce de Caleta-Car sur son choix de rejoindre l'OM !

Publié le 21 février 2020 à 13h00 par La rédaction

Duje Caleta-Car n’a pas vraiment réussi sa première saison à l’OM sous les ordres de Rudi Garcia. Pas de quoi toutefois faire douter le défenseur croate.

Duje Caleta-Car est arrivé à l’OM l’été 2018. Avec le coût de son transfert, le défenseur croate devait répondre à de nombreuses attentes. Toutefois, les premiers pas de Duje Caleta-Car en Ligue 1 ont été difficiles, une tendance qui s'est depuis inversée puisque le défenseur de l’OM montre un meilleur visage depuis le début de cette nouvelle saison. D'ailleurs, le protégé d'André Villas-Boas n'a jamais regretté d'avoir signé avec le club phocéen...

« J’ai toujours cru en moi »