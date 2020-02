Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les caisses de McCourt seront soulagées l’été prochain !

Publié le 21 février 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Comme prévu, l’OM devrait opérer à plusieurs ventes lors du prochain mercato estival. Et André Villas-Boas a affiché un discours rassurant pour Frank McCourt à ce sujet…

Alors que l’OM connaît une situation financière très pénible qui oblige d’ailleurs André Villas-Boas à composer avec un effectif très limité cette saison, le club de Frank McCourt devrait présenter un bilan négatif à l’issue de la saison. Et comme le prouve la récente sanction infligée à Manchester City, l’UEFA ne plaisante pas avec les critères du fair-play financier. Interrogé en conférence de presse jeudi sur le prochain mercato estival de l’OM, André Villas-Boas a néanmoins assuré que des ventes seraient bouclées l’été prochain pour remplir les caisses du club.

« Il faut vendre des joueurs »