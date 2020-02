Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema aurait tout réglé pour son avenir !

Publié le 21 février 2020 à 11h30 par G.d.S.S.

Comme prévu, Karim Benzema aurait bouclé sa prolongation de contrat avec le Real Madrid et serait désormais engagé jusqu’en juin 2022 avec le club merengue.

« C'est ma maison ici à Madrid, je sens beaucoup de confiance de mes partenaires, mon coach, le président et les supporters », avait indiqué Karim Benzema en novembre dernier au micro de RMC Sport, déclarant sa flamme au Real Madrid. Pourtant, le buteur français de 32 ans n’aura plus qu’une année de contrat l’été prochain avec le club merengue avec qui il serait en négociation depuis plusieurs semaines. Et il semble que Benzema ait enfin fixé son avenir au Real Madrid…

Benzema aurait prolongé jusqu’en 2022