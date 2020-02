Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace colossale se précise pour Mauro Icardi !

Publié le 21 février 2020 à 10h15 par G.d.S.S.

Même si le PSG était amené à lever l’option d’achat de Mauro Icardi d’ici l’été prochain, la Juventus Turin devrait tout mettre en œuvre pour recruter le buteur argentin. Explications.

« Si Icardi ira un jour à la Juventus ? Ah, je ne sais vraiment pas. Si l'année prochaine nous habiterons à Milan ou Paris ? On ne sait jamais dans le football. Mauro choisira et nous le suivrons », confiait dernièrement Wanda Nara, l’épouse et agent de Mauro Icardi, qui ne garantit donc pas un avenir au PSG pour le buteur argentin. Prêté depuis l’été dernier par l’Inter Milan avec une option d’achat fixée à 70M€, Icardi semble donc dans l’incertitude la plus totale pour son avenir. D’autant qu’un cador étranger souhaite faire de l’ombre au PSG…

La Juventus va s’activer pour recruter Icardi