Mercato - PSG : Quelle doit être la priorité de Leonardo pour remplacer Tuchel ?

L’avenir de Thomas Tuchel sur le banc du Paris Saint-Germain semble plus fragilisé que jamais et plusieurs pistes sont évoquées pour le remplacer. Selon vous, quelle doit être la priorité de Leonardo pour remplacer Tuchel ? C’est notre sondage du jour.

La défaite en huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund (2-1), n’a pas arrangé les choses pour Thomas Tuchel. Ce résultat n’est pas catastrophique, mais les polémiques qui en ont suivi et la gestion interne du cas Neymar, par exemple, laissent penser que l’Allemand n’a pas vraiment les choses en main. Leonardo ne semble d’ailleurs pas être un énorme fan de Thomas Tuchel et étudierait déjà plusieurs pistes pour le remplacer. Nous vous avions informé en décembre dernier qu’un premier contact a été noué avec Massimiliano Allegri, ancien coach de la Juventus et du Milan AC. Ce n’est pas tout, puisque Le 10 Sport vous a également révélé que les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain rêveraient d’installer un duo formé par Pep Guardiola et Xavi. Sans oublier les nombreuses pistes évoquées à l’étranger…

La succession de Tuchel, le gros dossier de Leonardo ?

La piste qui semble prendre de l’ampleur ces dernières semaines est celle menant à Massimiliano Allegri. Très apprécié par Leonardo, l’Italien a remporté des nombreux succès lors de ses dernières expériences sur un banc. Il est d’ailleurs l’un des techniciens transalpins le plus titrés de l’histoire et après plusieurs mois de repos bien mérité, il semble prêt à reprendre du service. Ce vendredi, en Italie on a également évoqué un intérêt du Paris Saint-Germain pour Maurizio Sarri. Très critiqué à la Juventus, l’ancien du Napoli a remporté l’Europa League avec Chelsea la saison dernière, mais pour le moment, il n’a pas gagné le moindre titre national, en Italie comme à l’étranger. Vient ensuite Pep Guardiola, qui pourrait bien quitter Manchester City à la fin de la saison, à cause de la suspension infligée par l’UEFA. Le Catalan a assuré le contraire, mais son avenir sur le banc mancunien est très flou. Diego Simeone pourrait également changer de club et son nom a plusieurs fois été lié au PSG, comme Mauricio Pochettino, qui est pour sa part libre de tout contrat. Vous pourriez également avoir une autre suggestion… à moins que vous ne soyez persuadés que garder Thomas Tuchel est le meilleur choix !



