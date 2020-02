Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Thomas Meunier réglée pour 15M€ ?

Publié le 22 février 2020 à 9h15 par T.M.

En fin de contrat, Thomas Meunier ne devrait pas être conservé par le PSG. Pour le remplacer, Leonardo aurait d’ailleurs activé un dossier à 15M€.

Comme il a pu le faire lors de son premier passage au PSG, Leonardo pourrait bien aller faire son marché en Italie pour renforcer l’effectif de Thomas Tuchel. D’ailleurs, le directeur sportif aurait repéré un terrain de chasse du côté de la Lazio. En plus d’apprécier Simone Inzaghi pour venir s’asseoir sur le banc de touche du PSG, Leonardo aurait également réactivé le dossier Sergej Milinkovic-Savic. Et ce samedi, L’Equipe assure qu’un autre joueur de la Lazio aurait tapé dans l’œil du dirigeant parisien.

Marusic pour remplacer Meunier ?

Et c’est le successeur de Thomas Meunier que Leonardo pourrait dénicher à la Lazio Rome. Comme le révèle le quotidien sportif, le PSG aurait fait superviser Adam Marusic le week-end dernier lors de la rencontre entre les Romains et l’Inter Milan. Latéral droit de 27 ans, pouvant également évoluer un cran plus haut, le Monténégrin est sous contrat jusqu’en 2022 avec la Lazio et son prix serait estimé à 15M€. Avec le départ de Thomas Meunier qui se profile en fin de saison, Marusic pourrait donc venir pallier cette perte.