Real Madrid - Malaise : Zidane envoie un message fort à Hazard après sa nouvelle blessure

Publié le 25 février 2020 à 17h30 par B.C.

Présent en conférence de presse ce mardi à la veille du choc contre Manchester City, Zinedine Zidane s’est prononcé sur la situation d’Eden Hazard, de nouveau touché à la jambe droite.

À peine de retour sur les terrains, Eden Hazard est sorti sur blessure le week-end dernier lors du match contre Levante, et le diagnostic n’est pas bon pour l’international belge. En effet, Eden Hazard souffre d’une fissure du péroné distal droit et sera absent entre deux et trois mois. L’attaquant pourrait donc être absent jusqu’à la fin de saison et même manquer l’Euro s’il décide de se faire opérer. Un énorme coup dur pour le joueur sur lequel est revenu Zinedine Zidane ce mardi, en conférence de presse.

«J’espère qu’il restera positif parce que c’est important pour sa récupération»