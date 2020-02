Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : L’énorme coup de gueule de Sergio Ramos !

Publié le 23 février 2020 à 13h00 par La rédaction

Défait face à Levante ce samedi (1-0), Sergio Ramos a semblé très remonté contre l’arbitre de la rencontre, Alejandro José Hernández Hernández.

Le Real Madrid pouvait difficilement plus mal préparer cette semaine décisive pour la suite de sa saison. Alors que les merengue défieront Manchester City ce mercredi avant d’accueillir le Barça en Liga dimanche prochain, ils ont concédé une triste défaite face Levante (10ème de Liga) ce samedi. Après la rencontre, le capitaine du Real, Sergio Ramos a poussé un énorme coup de gueule à destination de l’arbitre de la rencontre Alejandro José Hernández Hernández.

« L’arrogance est quelque chose que vous avez ou pas… »