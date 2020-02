Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une première grande décision prise pour l’avenir de Sergio Ramos ?

Publié le 22 février 2020 à 14h00 par B.C.

Alors que des négociations devraient prochainement s’ouvrir au Real Madrid pour la prolongation de Sergio Ramos, Florentino Pérez n’aurait pas l’intention de proposer une revalorisation salariale à l’international espagnol.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2021, Sergio Ramos n’est pas assuré de prendre sa retraite sous les couleurs merengue. En effet, le joueur ne serait pas sur la même longueur d’onde que sa direction pour sa prolongation et souhaiterait profiter d’une augmentation, ce que ne verrait pas d’un bon œil Florentino Pérez. Pourtant, Zinedine Zidane a confirmé vendredi en conférence de presse qu’il était favorable à la prolongation de contrat de l’international espagnol, mais les négociations s’annoncent longues entre le club et son joueur.

Pérez ne veut pas augmenter Sergio Ramos