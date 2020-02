Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo toujours en course pour De Sciglio ? La réponse !

Publié le 22 février 2020 à 16h45 par T.M.

Cet hiver, Leonardo n’a finalement pas réussi à attirer Mattia De Sciglio, défenseur de la Juventus. Et visiblement, cela pourrait bien en rester là…

Cela n’a finalement pas bougé cet hiver au PSG. Pourtant, une opération semblait bien engagée pour Leonardo. Le directeur sportif parisien était proche de trouver un accord avec la Juventus, impliquant un échange entre Mattia De Sciglio et Layvin Kurzawa. Finalement, l’affaire n’a abouti à rien de concret et chaque joueur est resté dans son équipe respective. Pourtant, dernièrement, en Italie, on expliquait que Leonardo n’avait pas forcément oublié De Sciglio. Faut-il donc s’attendre à voir le latéral italien au Parc des Princes ?

Ça se refroidit !