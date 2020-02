Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ruffier prêt à claquer la porte ? La réponse de son agent !

Publié le 22 février 2020 à 16h15 par B.C.

Titulaire indiscutable à l’ASSE depuis son arrivée, Stéphane Ruffier restera sur le côté ce dimanche pour la réception de Reims (15h00). Une décision qui ne passe pas auprès de Patrick Glanz, son agent, qui a fait le point sur la situation du portier au micro de France Bleu.

Seizième de Ligue 1, l’ASSE n’y arrive pas. Malgré l’arrivée de Claude Puel en octobre dernier, le club du Forez peine à se relancer et enchaîne les mauvais résultats. Pire encore, le coach stéphanois serait en froid avec une partie de son vestiaire, dont Stéphane Ruffier. Claude Puel n’a d’ailleurs pas hésité à annoncer à son gardien qu’il ne comptait pas sur lui pour la réception de Reims dimanche après-midi. Ce qui pourrait alors précipiter son départ cet été, d’autant que Claude Puel vise clairement un rajeunissement de son effectif comme vous l’a récemment expliqué le 10 Sport . Invité de France Bleu , Patrick Glanz est revenu sur la mise à l’écart de Stéphane Ruffier et a également été interrogé sur l’avenir de son protégé.

« Son avenir au club ? On verra. On ne peut pas ne pas réagir »