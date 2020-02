Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans de Leonardo contrariés par… Antero Henrique ?

Publié le 22 février 2020 à 21h15 par T.M.

Ancien directeur sportif du PSG, Antero Henrique pourrait bien venir chambouler la succession de Thomas Tuchel. Explications.

Cela semble s’accélérer pour la succession de Thomas Tuchel. L’Allemand pourrait rapidement laisser sa place d’entraîneur du PSG, mais la question sera de savoir à qui. Ce samedi, L’Equipe assure que Leonardo apprécierait particulièrement Simone Inzaghi, entraîneur de la Lazio Rome, tout en restant en contact avec Massimiliano Allegri. Ce dernier, actuellement libre de tout contrat, est évoqué depuis longtemps dans les petits papiers de Leonardo au PSG. Toutefois, une mauvaise surprise pourrait attendre le club de la capitale…

Allegri et Henrique à Manchester United ?