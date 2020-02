Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri fait passer un message à Leonardo !

Publié le 22 février 2020 à 19h45 par B.C.

Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus à l’issue de la saison dernière, Massimiliano Allegri espère retrouver un club dans les prochains mois. De bon augure pour le PSG, qui s’intéresse au tacticien italien.

La défaite à Dortmund (2-1) fait mal à Thomas Tuchel. Le PSG s’est fait malmener par les hommes de Lucien Favre en huitième de finale aller de Ligue des Champions et n’aura pas le droit à l’erreur sur sa pelouse le 11 mars prochain. Une contre-performance pourrait être fatale à Thomas Tuchel, déjà critiqué après ses choix douteux mardi dernier, d’autant que Leonardo aurait déjà coché le nom de plusieurs entraîneurs en cas de départ de l’Allemand, dont celui de Massimiliano Allegri. Interrogé par le Late Football Club vendredi soir, l’ancien coach de la Juve reconnaît d’ailleurs qu’il désire récupérer une équipe dès la saison prochaine.

« J’espère que quelqu’un m’appellera en juin »